Hansung Enterprise: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hansung Enterprise hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 210,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 98,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hansung Enterprise 76,37 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 81,35 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at