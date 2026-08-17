Hansung Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hansung Enterprise hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 459,00 KRW gegenüber 8,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,73 Prozent auf 78,12 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hansung Enterprise 78,70 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at