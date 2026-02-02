Hansung Enterprise: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hansung Enterprise hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,59 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -33,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hansung Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,31 Milliarden KRW im Vergleich zu 80,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 26,86 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansung Enterprise 503,00 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 332,49 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 318,45 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at