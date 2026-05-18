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18.05.2026 06:31:29
Hansung Enterprise stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hansung Enterprise hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 331,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 188,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Hansung Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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