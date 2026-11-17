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17.11.2026 06:31:28
Hansung Enterprise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hansung Enterprise hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Hansung Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 231,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -210,000 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hansung Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,93 Milliarden KRW im Vergleich zu 76,37 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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