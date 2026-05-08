FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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08.05.2026 17:59:24
Hantavirus: US plans evacuation flight for American cruise passengers
The US says it is planning a repatriation flight for American citizens aboard the hantavirus-hit MV Hondius. The cruise ship is heading for the Spanish island of Tenerife with more than 140 passengers. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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