HANWA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HANWA stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 59,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HANWA 49,58 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat HANWA im vergangenen Quartal 718,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HANWA 639,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at