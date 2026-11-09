HANWA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HANWA veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 59,92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 758,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 639,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at