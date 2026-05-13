HANWA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HANWA lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 64,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 67,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 697,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 634,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 193,13 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 225,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 554,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2 662,67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at