HANWA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HANWA äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 170,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 272,31 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HANWA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 639,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 640,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at