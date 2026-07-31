Hanwha Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hanwha Chemical lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1303,85 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1415,520 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hanwha Chemical 4 582,66 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3 117,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at