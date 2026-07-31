Hanwha Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hanwha Chemical hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,22 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,05 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at