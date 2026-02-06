Hanwha Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hanwha Chemical stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Hanwha Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3 778,35 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 562,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 875,825 KRW sowie einem Umsatz von 3 405,85 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Der Jahresumsatz wurde auf 13 354,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12 394,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 3091,486 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 13 056,37 Milliarden KRW ausgegeben.

Redaktion finanzen.at