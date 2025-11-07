Hanwha Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hanwha Chemical hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,04 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at