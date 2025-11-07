Hanwha Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hanwha Chemical veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hanwha Chemical -1,700 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Hanwha Chemical 2,43 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at