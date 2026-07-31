Hanwha Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Hanwha Chemical hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,05 Milliarden USD – ein Plus von 37,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanwha Chemical 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at