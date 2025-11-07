Hanwha Chemical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hanwha Chemical lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 691,07 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2309,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 364,32 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 773,25 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 192,19 KRW sowie einem Umsatz von 3 449,49 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at