Hanwha Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanwha Chemical hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1303,85 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanwha Chemical ein EPS von -1513,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4 582,66 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 3 117,27 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at