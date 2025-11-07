|
Hanwha Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hanwha Chemical hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Hanwha Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 691,07 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2297,000 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hanwha Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 364,32 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 773,25 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 192,19 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3 449,49 Milliarden KRW gesehen hatten.
