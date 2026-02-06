06.02.2026 06:31:28

Hanwha Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hanwha Chemical hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 778,35 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 562,93 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 875,825 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 3 405,85 Milliarden KRW geschätzt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 13 354,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12 394,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3091,486 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 13 056,37 Milliarden KRW erwartet.

