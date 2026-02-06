|
06.02.2026 06:31:28
Hanwha Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hanwha Chemical hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 778,35 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 562,93 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 875,825 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 3 405,85 Milliarden KRW geschätzt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 13 354,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12 394,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3091,486 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 13 056,37 Milliarden KRW erwartet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.