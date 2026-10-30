Hanwha Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanwha Chemical präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 252,04 KRW. Im letzten Jahr hatte Hanwha Chemical einen Gewinn von -117,810 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 948,61 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 3 364,32 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at