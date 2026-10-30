Hanwha Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hanwha Chemical hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 252,04 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanwha Chemical -116,000 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 364,32 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3 948,61 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at