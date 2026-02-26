HANWHA GALLERIA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HANWHA GALLERIA äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 127,00 KRW. Im letzten Jahr hatte HANWHA GALLERIA einen Gewinn von -70,000 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANWHA GALLERIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,42 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 175,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,00 KRW, nach -96,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat HANWHA GALLERIA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 575,17 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 538,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

