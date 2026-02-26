26.02.2026 06:31:29

HANWHA GALLERIA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HANWHA GALLERIA präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 127,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HANWHA GALLERIA noch ein Gewinn pro Aktie von -70,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HANWHA GALLERIA 193,42 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 17,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -96,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HANWHA GALLERIA 575,17 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 538,31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

