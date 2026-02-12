12.02.2026 06:31:29

Hanwha General Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hanwha General Insurance hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 995,39 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 527,95 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 523,87 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2504,16 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hanwha General Insurance ein EPS von 2121,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hanwha General Insurance im vergangenen Geschäftsjahr 7 449,74 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hanwha General Insurance 5 961,18 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen