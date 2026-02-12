|
Hanwha General Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hanwha General Insurance hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 995,39 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 527,95 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 523,87 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2504,16 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hanwha General Insurance ein EPS von 2121,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Hanwha General Insurance im vergangenen Geschäftsjahr 7 449,74 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hanwha General Insurance 5 961,18 Milliarden KRW umsetzen können.
