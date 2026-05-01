|
01.05.2026 06:31:29
HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 276,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS -48,000 KRW je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 441,38 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 451,81 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!