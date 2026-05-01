HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 276,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS -48,000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 441,38 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 451,81 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at