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30.10.2026 06:31:28
HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1061,08 KRW gegenüber -119,000 KRW im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 573,43 Milliarden KRW im Vergleich zu 422,74 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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