HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 118,36 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS ein Ergebnis je Aktie von -233,780 KRW vermeldet.

HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,74 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 202,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 139,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at