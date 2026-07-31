HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1491,08 KRW gegenüber -193,000 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 542,29 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 457,16 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at