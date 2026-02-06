06.02.2026 06:31:28

HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1202,47 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 443,78 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 353,80 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 459,21 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 844,15 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 210,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 790,92 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 263,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 493,32 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 113,38 KRW sowie einen Umsatz von 1 768,64 Milliarden KRW belaufen.

