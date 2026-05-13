HANWHA LIFE INSURANCE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HANWHA LIFE INSURANCE hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 373,50 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 280,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat HANWHA LIFE INSURANCE mit einem Umsatz von insgesamt 9 985,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 360,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 129,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at