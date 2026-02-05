HANWHA LIFE INSURANCE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HANWHA LIFE INSURANCE hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 163,13 KRW gegenüber 192,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANWHA LIFE INSURANCE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 590,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22 514,46 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 3 260,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 118,99 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 936,49 Milliarden KRW erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 922,24 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HANWHA LIFE INSURANCE ein Gewinn pro Aktie von 936,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27 436,35 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 93,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14 209,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at