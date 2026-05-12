Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-
12.05.2026 07:30:53

Hanwha Life Insurance Q1 Profit Climbs On Sales Growth; Shares Up

(RTTNews) - Hanwha Life Insurance Co., Ltd. (088350.KS) reported Tuesday higher profit and sales in its first quarter.

In South Korea, the shares were gaining around 3.1 percent, to trade at 4,835.00 won.

In the first quarter, net income attributable to shareholders of parent company climbed 43.50 percent to 324.40 billion Korean won from last year's 226.06 billion won.

Operating income grew 29.47 percent to 480.78 billion won from 371.36 billion won a year ago.

Sales climbed 54.69 percent to 10 trillion won from 6.46 trillion won last year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen