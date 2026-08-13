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13.08.2026 06:31:29
HANWHA LIFE INSURANCE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HANWHA LIFE INSURANCE hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 515,30 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 146,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 12 604,05 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 116,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5 834,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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