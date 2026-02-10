HANWHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HANWHA präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20651,46 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7760,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 21 075,94 Milliarden KRW gegenüber 18 000,48 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 26145,16 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 8389,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 74 747,38 Milliarden KRW, während im Vorjahr 55 646,83 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8942,40 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 74 367,34 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at