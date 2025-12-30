|
Hanwha REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hanwha REIT lud am 29.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,08 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 19,02 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 24,43 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 18,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 129,00 KRW sowie einen Umsatz von 101,00 Milliarden KRW prognostiziert.
