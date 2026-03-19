|
19.03.2026 06:31:28
Hanwha REIT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hanwha REIT hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,72 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,03 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 27,13 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,96 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!