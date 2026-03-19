Hanwha REIT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanwha REIT hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,72 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,03 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 27,13 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,96 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at