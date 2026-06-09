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09.06.2026 06:31:30
Hanwha REIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hanwha REIT präsentierte in der am 08.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,38 KRW gegenüber 28,92 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,01 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 24,31 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 155,78 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 103,61 KRW je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 105,62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 82,41 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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