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15.09.2026 06:31:28
Hanwha REIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hanwha REIT präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,50 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,59 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hanwha REIT 30,10 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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