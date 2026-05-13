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13.05.2026 06:31:29
Hanwha Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hanwha Securities hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 87,20 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 169,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Hanwha Securities mit einem Umsatz von insgesamt 1 659,35 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 604,57 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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