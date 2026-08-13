Hanwha Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hanwha Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 123,21 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanwha Securities 134,00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3471,04 Prozent auf 3 234,65 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at