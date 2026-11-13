Hanwha Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hanwha Securities hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 52,00 KRW, nach 97,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 214,86 Milliarden KRW – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanwha Securities 210,68 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at