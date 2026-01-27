27.01.2026 06:31:28

Hanwha Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hanwha Securities hat am 26.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 63,10 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -100,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 255,72 Prozent auf 898,59 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252,61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 463,98 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 177,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 094,57 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 801,54 Milliarden KRW im Vorjahr.

