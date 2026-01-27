Hanwha Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hanwha Securities hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 63,10 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanwha Securities -100,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 898,59 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 252,61 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 463,98 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 227,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hanwha Securities mit einem Umsatz von insgesamt 3 094,57 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 801,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 286,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at