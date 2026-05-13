Hanwha Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanwha Securities hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 87,20 KRW. Im Vorjahresviertel waren 219,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1 659,35 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 235,51 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at