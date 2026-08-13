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13.08.2026 06:31:29
Hanwha Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hanwha Securities hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 123,21 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 184,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3471,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 234,65 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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