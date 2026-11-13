Hanwha Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hanwha Securities hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 102,00 KRW, nach 147,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent auf 214,86 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at