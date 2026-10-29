Hanwha Solutions Swings To Earnings In Q3; Stock Down 8%

(RTTNews) - Hanwha Solutions Corp. (009830.KS), a manufacturer and seller of synthetic resins, on Thursday reported net income in the third quarter of 2026 compared with loss in the previous year.

For the third quarter, net income attributable to shareholders of the parent company came in at KRW 57.32 billion compared with loss of KRW 12.06 billion in the previous year.

Operating income came in at KRW 90.50 billion compared with loss of KRW 7.42 billion in the same period a year ago.

Sales increased to KRW 3.95 trillion from KRW 3.36 trillion in the previous year.

Hanwha Solutions is currently trading 8.99% at KRW 24,300 on the Korean Stock Exchange.