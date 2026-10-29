|
29.10.2026 06:43:39
Hanwha Solutions Swings To Earnings In Q3; Stock Down 8%
(RTTNews) - Hanwha Solutions Corp. (009830.KS), a manufacturer and seller of synthetic resins, on Thursday reported net income in the third quarter of 2026 compared with loss in the previous year.
For the third quarter, net income attributable to shareholders of the parent company came in at KRW 57.32 billion compared with loss of KRW 12.06 billion in the previous year.
Operating income came in at KRW 90.50 billion compared with loss of KRW 7.42 billion in the same period a year ago.
Sales increased to KRW 3.95 trillion from KRW 3.36 trillion in the previous year.
Hanwha Solutions is currently trading 8.99% at KRW 24,300 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.