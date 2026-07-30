HANWHA SYSTEMS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HANWHA SYSTEMS hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 355,08 KRW. Im letzten Jahr hatte HANWHA SYSTEMS einen Gewinn von 218,00 KRW je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,48 Prozent auf 1 117,55 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 768,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at