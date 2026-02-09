HANWHA SYSTEMS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HANWHA SYSTEMS hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 77,07 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1945,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HANWHA SYSTEMS 1 398,12 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 932,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1142,60 KRW gegenüber 2422,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 3 664,15 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte HANWHA SYSTEMS 2 803,69 Milliarden KRW umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1229,94 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3 528,18 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at